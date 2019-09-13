В Одесской области во время выполнения задания погиб сотрудник СБУ (фото)
20:32, 13 сентября 2019Происшествия
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Погибший Александр Иваньков был сотрудником Центра специальных операций "А".
Иваньков был сотрудником Центра специальных операций "А" / facebook.com/SecurSerUkraine
В Одесской области во время выполнения максимально приближенных к боевым заданий погиб сотрудник Службы безопасности Украины.
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Как говорится в сообщении СБУ в Facebook, погибший Александр Иваньков был сотрудником Центра специальных операций "А".
"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым", - говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования родным погибшего.
Деталей произошедшего СБУ не сообщает.
facebook.com/SecurSerUkraine
Ранее в Одессе проводилась спецоперация по освобождению захваченной в заложницы сотрудницы кредитного учреждения.
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