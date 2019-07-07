цей матеріал доступний українською

В Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения

13:27, 07 июля 2019
Происшествия
105 0
В Одессе полиция работает над освобождением заложницы / УНИАН

Читайте такжеПохищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена - «Надзвичайні новини»

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложницы сотрудницу. «Сейчас на месте происшествия - руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные. Проводятся переговоры с правонарушителем», - заявили в главке.

Как отмечается, в городе введена в действие спецоперация «Гром». Принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию злоумышленника. По неподтвержденным пока данным, в заложницы захвачена сотрудница одного из учреждений по выдаче гражданам кредитов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#заложникпогода в Одессе