В Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения

В городе введена в действие спецоперация «Гром».

В Одессе проводится спецоперация по освобождению захваченной в заложницы сотрудницы кредитного учреждения.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложницы сотрудницу. «Сейчас на месте происшествия - руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные. Проводятся переговоры с правонарушителем», - заявили в главке.

Как отмечается, в городе введена в действие спецоперация «Гром». Принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию злоумышленника. По неподтвержденным пока данным, в заложницы захвачена сотрудница одного из учреждений по выдаче гражданам кредитов.