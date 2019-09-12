В Харькове насильник 12-летнего ребенка зафильмовал свое преступление (видео)

Сегодня насильнику будет влучено подозрение в совершении особо тяжкого преступления.

У мужчины, задержанного по факту изнасилования 12-летней школьницы в Харькове, изъяли мобильный телефон с видео, подтверждающим его причастность к преступлению.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

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"У него изъяты в ходе проведения неотложных мероприятий, следственно-оперативных действий, были изъяты доказательства того, что именно он совершил это преступление. Более того, у него был изъят его телефон, на котором мы увидели видео, что он зафильмовал свои преступные действия", - рассказал он.

Сегодня насильнику будет влучено подозрение в совершении особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 152 УКУ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Напомним, правоохранители в четверг, 12 сентября, около 16:00 задержали мужчину за изнасилование малолетней школьницы в Харькове.