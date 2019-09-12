В Харькове задержали насильника 12-летней девочки (фото)

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Правоохранители в четверг, 12 сентября, около 16:00 задержали мужчину за изнасилование малолетней школьницы в Харькове.

Злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин, сообщает пресс-служба полиции области.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

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Напомним, что происшествие произошло вчера в Индустриальном районе Харькова. 12-летняя девочка возвращалась из школы, когда злоумышленник подошел к ней на улице. Он ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Следователем Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Назначено ряд экспертиз.