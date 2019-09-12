Был одет в футболку с петухом: в Харькове педофил зверски изнасиловал 12-летнюю (фото)

Изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт.

В Харькове педофил зверски изнасиловал и избил 12-летнюю девочку.

На странице "Харьков NOW" в соцсети Facebook появились фотографии предположительного подозреваемого.

"В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку: идет поисковая операция. Отморозок измывался над ребенком два часа! По информации местных жителей, преступник - мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Помогите опознать!" – говорится в подписи к фото.

Как отмечают в комментариях пользователи, изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах полиция расследует уголовное производство, открытое по факту изнасилования водителем местной жительницы, которую он подвозил в автомобиле.

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«Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по данному факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее подруга потерпевшей Анастасия Липинская сообщила в Facebook, что ее знакомую изнасиловал 51-летний водитель сервиса BlaBlaCar. Он подвозил девушку из Одессы в Черкассы.

«По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка стала испытывать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и щеголял своими контактами в районной полиции, дескать, девушка ничего ему не сделает. Едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал», - рассказала она.