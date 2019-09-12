На Волыни из-за драки со стрельбой госпитализированы двое полицейских и двое местных жителей

Конфликт произошел из-за того, что водитель-нарушитель отказался предоставить полицейским документы на автомобиль. Ему на помощь приехали еще пять человек, которые затеяли драку с полицейскими. Правоохранитель применил оружие.

На Волыни в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализированы двое патрульных полицейских и двое местных жителей.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, вчера, 11 сентября, пятеро жителей Киверцовского района устроили драку с работниками сектора реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции.

Инцидент произошел около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, близ села Карпиловка.

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По данным ведомства, за нарушение Правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Fiat Scudo. Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских - предоставить документы на автомобиль. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На помощь водителю-правонарушителю приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский применил табельное огнестрельное оружие», - отметили в полиции.

В результате инцидента водитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний житель села Карпиловка с огнестрельными ранениями госпитализированы. Сейчас их жизни и здоровью угрозы нет. Двое полицейских с телесными повреждениями также попали в больницу.

Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины начали также сотрудники Государственного бюро расследований.