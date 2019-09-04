В ГБР празднуют: после 1,5 года ожиданий в бюро набирают оперативников

Как отметил директор Госбюро Роман Труба, "только ГБРовцы поймут, насколько важен этот день".

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурс на 268 должностей оперативных работников.

Об этом у себя на Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

Читайте такжеВ Конституционном суде оспорены полномочия президента назначать главу ГБР«Мы ждали этого 1,5 года – пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство, и все документы будут утверждены Кабинетом министров. Думаю, только ГБРовцы поймут, насколько важен этот день: мы объявляем конкурс на 268 должностей оперативных работников», – говорится в сообщении Трубы.

По его информации, оперативные работники будут заниматься осуществлением оперативного сопровождения, оперативно-розыскной работой, выявлением преступлений и предотвращением их.

По словам директора ГБР, этот конкурс уникален не только для возглавляемого им ведомства, но и для системы правоохранительных органов страны в целом:

«Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов», – добавил Труба.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о праве президента Зеленского назначать руководителей НАБУ, ГБР и регуляторов.