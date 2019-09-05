В Харькове застрелился из автомата охранник исправительной колонии

В фатальный день погибший заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели сотрудника исправительной колонии. По предварительной информации, мужчина застрелился.

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Как сообщается на сайте ГУ НП в Харьковской области, о происшествии правоохранителям сообщили днем 4 сентября. Поступила информация о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны.

В тот день погибший заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

На место выехала полиция. Установлено, что погибшим оказался житель города Лозовая.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты (село Дачное Одесской области) убили военнослужащего.