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В воинской части под Одессой застрелили моряка

14:38, 26 августа 2019
Происшествия
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Под Одессой застрелили военнослужащего / Фото УНИАН

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Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает «Думская». Отмечается, что трагедия произошла около 11:30 25 августа.

По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории части, выстрелил из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

Известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвыми.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. ст.115 УК (умышленное убийство). Ссотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.  

Ранее сообщалось, что в Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката Александра Иванова.

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Теги: #убийство#морякипогода в Одессе