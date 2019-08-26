В воинской части под Одессой застрелили моряка

По данным следствия, военного застрелил из автомата его сослуживец.

В пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты (село Дачное Одесской области) убили военнослужащего.

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Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает «Думская». Отмечается, что трагедия произошла около 11:30 25 августа.

По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории части, выстрелил из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

Известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвыми.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. ст.115 УК (умышленное убийство). Ссотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката Александра Иванова.