Житель Киевщины снимал порно с собственными малолетними детьми

Полицейские установили, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка.

Киберполиция разоблачила жителя Киевской области в создании порнороликов с собственными детьми.

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Как сообщается на сайте нацполиции Украины, порноролики с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки преступник продавал на закрытых тематических форумах. За одно видео он в среднем получал 100 долларов.

Кіберполицейские установили, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.

Для распространения информации о своем «бизнесе», злоумышленник размещал объявления на закрытых тематических форумах и интернет-площадках. Оплату получал исключительно через электронные кошельки и криптовалюту.

Правоохранители провели в доме семьи обыски и обнаружили на найденной технике около 150 ГБ порноконтента с участием детей. Кроме того, найден жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Техника изъята и направлена на экспертизу.

Полиция квалифицировала ситуацию по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Преступник задержан, ему грозит до десяти лет заключения.

Ранее оперативники киберполиции вторично задержали мужчину, создавшего детскую порностудию.