Внес залог и сбежал: полиция во второй раз задержала киевлянина, создавшего детскую порностудию

Подозреваемый скрывался от правоохранителей на съемной квартире в столице.

Оперативники киберполиции задержали во второй раз мужчину, создавшего детскую порностудию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Читайте такжеПродававшие порно с 4-летней дочкой за криптовалюту оказались родственниками (видео)Отмечается, что 51-летнему киевлянину в начале августа решением Октябрьского районного суда города Полтавы была изменена мера пресечения с ареста на залог в 153 тысяч 680 гривень.

«Мужчина организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после внесения залога он скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили порностудию, в которой «работали» более 20 девушек. Все они в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.