В Одессе прокурор присвоил квартиру умершей женщины

В результате действий злоумышленника государству нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривень.

В Одессе будут судить прокурора, причастного к присвоению квартиры умершей женщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в суд направлен обвинительный акт в отношении сотрудника одной из местных прокуратур.

По данным следствия, этот сотрудник, превышая свои служебные полномочия, получил доступ к документам на квартиру умершей одесситки.

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«Поскольку женщина не имела родственников, жилье должно было перейти территориальной общине. Однако подозреваемый получил паспорт покойной хозяйки и документы на жилье, затем через других дельцов организовал их подделку для продажи квартиры», - сообщили в пресс-службе.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

По ходатайству прокуратуры суд отстранил подозреваемого от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по ч. 2 ст.162, ч.2 ст. 357, ч. 3 ст. 365 УК Украины (незаконное проникновение в жилище должностным лицом; незаконное завладение паспортом, другими документами; превышение служебных полномочий).

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Одессе прокуратура сообщила о подозрении своему сотруднику, причастному к махинациям с жильем. В частности, речь шла о квартире на ул. Академика Филатова,90. Ее владелица умерла в 2018 году, а каких-либо наследников у горожанки не было. Об этом глава ОСМД сообщила в мэрию, но примерно через месяц неизвестные взломали дверь и заняли жилье.

Помимо сотрудника прокуратуры в деле замешаны, в том числе частный нотариус. В правоохранительных органах предполагают, что сотрудник прокуратуры может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.