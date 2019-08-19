Фонд энергоэффективности будет компенсировать ОСМД до 50% расходов на модернизацию домов

Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Фонд энергоэффективности с сентября этого года будет компенсировать до 40-50% расходов на мероприятия по энергоэффективности для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в рамках программы «Энергодом».

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Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко написал на своей странице в Facebook.

"Наш Фонд энергоэффективности уже имеет программу по энергомодернизации многоэтажек, которую в пятницу утвердил наблюдательный совет Фонда! Уже с сентября ОСМД смогут подаваться на участие в программе, получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление", – написал он.

Как уточнил Зубко, программа «Энергодом» предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости работ для пакета «Легкий» и 50% - для пакета «Комплексный». Кроме того, первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Как сообщал УНИАН, Фонд энергоэффективности Украины подписал соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) о выделении 235 млн долл. на энергомодернизацию жилого фонда ОСМД в ближайшие четыре года. Финансирование будет проходить за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.