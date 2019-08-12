Пропавшего под Днепром 19-летнего парня нашли мертвым в сточной канаве (фото)

В день, когда его видели последний раз, парень ушел купаться на водохранилище вместе с друзьями.

В Першотравенске Днепропетровской области нашли мертвым 19-летнего парня, которого полиция искала более двух недель.

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Павел Козлов пропал еще 28 июля. Его тело без признаков жизни нашли в канаве сточной воды местной шахты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передает "Обозреватель".

В день, когда его видели последний раз, парень ушел купаться на водохранилище вместе с друзьями. Больше Павел домой не вернулся.

Его поиском занимались полицейские, кинологи, спасатели и местные жители. Тело обнаружили, когда остановили сброс воды в шахте. Причину смерти юноши устанавливает полиция.

Ранее жителям многоквартирного дома №5 по улице Заводской в Желтых Водах Днепропетровской области пришлось десять дней жить рядом с покойником.