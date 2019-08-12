На Днепропетровщине жителям дома пришлось 10 дней жить рядом с трупом

Вывезти покойника должны были в «ГорКоммунХозе», но в выходной там никого не было.

Жителям многоквартирного дома №5 по улице Заводской в Желтых Водах Днепропетровской области пришлось десять дней жить рядом с покойником.

Об этом сообщает Dnepr.info.

На выходных в одной из квартир дома нашли труп одинокого мужчины. Эксперты осмотрели погибшего и место происшествия, отметив, что смерть наступила около 10 дней назад. Именно из-за неприятного запаха от разложения труп и был замечен.

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Эксперты уехали, но тело мужчины осталось лежать в доме. Оказалось, что вывоз покойника в данном случае находится в юрисдикции «ГорКоммунХоз», но в выходной там никого не было.

Жители дома через полицию смогли дозвониться к заместителю городского главы, который ответил им, что «в выходной день - это проблема». Оказалось, что предприятие, которое занимается вывозом покойников, не работает в воскресенье. Жильцам сказали, что ждать нужно до понедельника.

По словам жильцов, из-за разложения запах по всему дому стоял настолько невыносимый, что трудно было даже спать ночью.

Как сообщал УНИАН, жители поселка Сураново в Кузбассе РФ из-за отсутствия дорог не могут доехать на машине до административного центра - города Тайга - и вынуждены возить на электричке или автовагоне тела умерших родственников на освидетельствование в морг в 50 километрах.