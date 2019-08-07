На Харьковщине произошло жуткое самоубийство двух братьев

Как говорят в полиции Харьковской области, младший брат был в состоянии алкогольного опьянения.

В селе Катериновка Харьковской области произошла трагедия. В собственном сарае повесились сразу два брата – 61-летний Сергей и 59-летний Александр.

Как рассказали местные жители, причиной стало то, что одному из мужчин сказали, что у него может быть рак, передает "Обозреватель".

В самом селе шокированы этой трагедией. "Два брата жили вместе, семей у них не было, а родители уже умерли. Они вдвоем вели хозяйство. Дом у них хороший, они оба хозяйственные мужчины. Несмотря на то, что в доме не было женщин, у них всегда было чисто, прибрано, еда наготовлена", – рассказал местный житель Сергей.

Старший, 61-летний Сергей, уже был на пенсии. Незадолго до трагедии он поехал в Харьков, к родственникам. Там ему сделали небольшую операцию на лице, удалили опухоль. Но о том, что это злокачественное образование, никто не говорил.

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Правда, рана долго не заживала. И тогда кто-то из знакомых ему сказал, что, может, у него онкологическое заболевание.

"Вместо того, чтобы поехать в больницу, обратиться к врачам, он решил, что у него рак", – говорит сосед.

3 августа Сергей сообщил своему 59-летнему брату Александру, что он смертельно болен. Как говорят в полиции Харьковской области, младший брат был в состоянии алкогольного опьянения.

Вероятно, братья поссорились. И тогда Сергей пошел в сарай и повесился. Когда Александр увидел это, то тоже решил свести счеты с жизнью. Так их двоих и обнаружил в сарае один из родственников.

В селе предполагают, что второй брат мог совершить самоубийство под влиянием алкоголя.

Родственники из Харькова уже похоронили братьев. Для них это стало ужасной трагедией, никто и подумать не мог, что мужчины способны на такое. В полиции сейчас проводят экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

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