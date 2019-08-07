На Ривненщине разгорелся секс-скандал со школьницей - повесился 18-летний парень

Мать школьницы написала заявление в полицию, и 2 августа к парню приехал участковый.

В с. Глинное Рокитновского района Ривненской области 14-летняя школьница Анна обвинила 18-летнего парня в изнасиловании, после чего тот повесился. Родственники погибшего говорят, что он свел счеты с жизнью, не выдержал клеветы.

Местных жителей настолько возмутило происшествие, что они собрались устроить самосуд над (по их мнению) виновниками трагедии. Чтобы избежать расправы, школьница с семьей поспешно уехали в другую область, передает "Обозреватель".

Так, школьница вместе с родителями приехала из Сумской области в гости к бабушке. Вечером она отдыхала в компании с местными парнями, среди которых был и 18-летний Александр Олийник. Будто бы тогда парень и изнасиловал девушку.

В дальнейшем мать школьницы написала заявление в полицию, и 2 августа к парню приехал участковый.

"Он стал о чем-то говорить с Сашей. Я спросила брата: "Что случилось?" Ответил: "Я ничего не сделал. Дайте мне паспорт и новую одежду, вернусь и все вам расскажу. Все нормально". И лишь потом я узнала, что брата обвиняют в изнасиловании", – рассказала сестра погибшего Оксана.

Впоследствии Александр рассказал родным свою версию случившегося. Он признал, что у него был секс с Анной, но это якобы произошло по обоюдному согласию, а девушка утверждала, что ей 17 лет.

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Версия об изнасиловании вызвала сомнение у многих местных жителей. Как они рассказали журналистам, преступление вроде как произошло рядом с жилыми домами, но если бы девушка кричала, это бы услышало полсела. Также на месте происшествия якобы обнаружили средства контрацепции и бумажки от конфет.

Оксана Пышняк говорит, что впоследствии старший брат Александра Игорь просил родственников девушки забрать заявление и предлагал решить этот вопрос деньгами, однако родные девушки отказались "брать эти бумажки".

Вечером 2 августа вдруг выяснилось, что Александр Олийник куда-то пропал. "Тогда наши односельчане сказали школьнице и ее родственникам, что если Саша не будет найден, не знают, что потом с ними сделают. После этого родственники Анны заявили, что заберут заявление за 50 тысяч грн", – отметила сестра погибшего. Так это или нет, разберется следствие. Однако на следующий день парня обнаружили повешенным в лесу. Узнав о трагедии, семья школьницы спешно покинула село – опасаясь расправы.

Сестра погибшего уверена, что школьница хотела заработать денег на ее брате.

Начальник пресс-службы ГУНП в Ривненской области Антон Крук подтвердил факт обращения матери несовершеннолетней об изнасиловании ее дочери.

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). В ходе досудебного расследования следователи хотели пообщаться с установленным лицом, но не смогли найти. В дальнейшем тело молодого человека обнаружили в лесном массиве", – рассказал Крук.

Кроме того, по его словам, есть факт самоубийства (ст. 115 УК), и в рамках этого уголовного производства также будет установлена причинно-следственная связь между заявлением об изнасиловании и смертью парня.

Крук добавил, что расследование на сегодняшний день продолжается и, в зависимости от обстоятельств и имеющейся информации, возможна переквалификация. Также он отметил, что если судебно-медицинский эксперт где-то устно сообщает, что не увидел следов изнасилования, "нужно дождаться результатов экспертизы".

Александр Олийник родился в многодетной семье – у него семеро братьев и сестер. На момент трагедии мать находилась на заработках в Польше, за семьей присматривал отец.

По словам Оксаны, ее брат собирался жениться – 10 августа он со своей невестой Викой планировали подавать заявление.

"Саша признался Вике и ее родителям о половой связи с той девушкой, и что та его запугивает. Он заявил, что возьмет в жены Вику. И невеста с родителями были согласны. Но свадьбе не суждено было случиться", – добавила сестра погибшего.

Женщина написала заявление в полицию, в котором обвинила 14-летнюю школьницу и ее семью в клевете.

Напомним, в ночь на 31 июля в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу произошел жуткий инцидент. Мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее.