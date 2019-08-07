Погибла на глазах у подруг: подробности смерти 14-летней девушки из-за испуганного коня

Причиной смерти подростка стала черепно-мозговая травма.

Девушка-подросток, которая погибла из-за испуганной лошади в селе Безлюдовка под Харьковом, погибла на глазах у своих подруг.

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Подробности трагедии приводит местное издание «Город Х». Картину произошедшего полицейские восстанавливали несколько суток, опрашивая свидетелей.

Так, подростки вели животных на водопой, когда одна из девушек не смогла удержать коня.

«Девушка была с двумя подругами-сверстницами, они не раз приезжали в частное хозяйство, где содержатся лошади. Взяли трех лошадей, чтобы отвести через пастбище на водопой. Затем вернулись и взяли еще троих – с ними пошли к реке», - рассказали следователи.

В какой-то момент одно из животных пустилось галопом. Боясь потерять чужого коня, девушка обвязала талию специальной веревкой, другой конец которой был пристегнут к животному. Но удержать лошадь не удалось – она понеслась по лугу, потянув за собой несчастную.

Когда коня смогли остановить, девочка была мертва. По заключению экспертов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Накануне сообщалось, что в селе Безлюдовка Харьковской области несовершеннолетняя девушка погибла из-за неосторожного обращения с чужим конем.