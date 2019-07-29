Нацгвардеец, обнаруженный раненым в райсуде Одессы, хотел застрелиться – полиция

Молодой мужчина выстрелил себе в голову из табельного оружия. По неподтвержденным данным, он оставил предсмертную записку.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который сегодня был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, пытался совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, по предварительным данным, боец (1999 года рождения) выстрелил себе в голову из табельного оружия.

«Сейчас молодой мужчина находится в реанимации», - заявили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

По неподтвержденным пока данным, потерпевший оставил предсмертную записку.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен боец Национальной гвардии с огнестрельным ранением.

В Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование.