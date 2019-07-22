Под Киевом зарезали журналиста (видео)

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших.

В воскресенье, 21 июля, в городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он умер от полученных травм.

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Нападавших было трое, передает РИА-М. Один из преступников применил в ходе нападения на журналиста ножи.

В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им пострадавшего прямо в горло, перерезав сонную артерию.

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Место нахождения третьего убийцы - неизвестно.Детали преступления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 20 июня скончался журналист Вадим Комаров, которого избили в центре Черкасс 4 мая.