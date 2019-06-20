Избитый в Черкассах журналист Вадим Комаров умер

Журналист пролежал в коме более 40-ка дней.

Сегодня ночью, 20 июня, скончался журналист Вадим Комаров, которого избили в центре Черкасс 4 мая.

Об этом сообщил о в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

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«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы», - написал Томиленко.

Он добавил, что физическая агрессия в отношении журналистов в Украине - на недопустимо высоком уровне, а системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

«НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов», - отметил Томиленко.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала на «Покушение на умышленное убийство».

По сведениям медиков, Комаров находится в больнице в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма. Журналисту провели две операции.

По информации депутата Черкасского горсовета Александра Радуцкого, Комаров в своих публикациях неоднократно подымал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций журналиста - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.