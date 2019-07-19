Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в подрыве банкоматов на Днепропетровщине

Злоумышленники были задержаны в ночь с 18 на 19 июля после совершения преступления.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 сентября с возможностью внесения залога трем подозреваемым в подрыве банкоматов в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что такое решение принял сегодня Новомосковский районный суд Днепропетровской области в отношении трех участников преступной банды, члены которой подозреваются в совершении краж из банкоматов.

В то же время у подозреваемых есть возможность внести залог в размере чуть более миллиона гривен.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 18 на 19 июля трое жителей Запорожской области проникли в магазин в г. Новомосковск Днепропетровской области, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен. Этой же ночью правоохранители задержали злоумышленников. Двое из них неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений. «Трое мужчин обоснованно подозреваются в совершении ряда эпизодов краж денег из банкоматов в Днепре и области. Общая сумма нанесенного финансовым учреждениям ущерба составляет более 5 млн гривень», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, в полиции сообщили, что лидера банды суд в Запорожской области несколько дней назад освободил из-под стражи под залог в размере 80 тыс. грн.