На Львовщине во время погони полиции за легковушкой произошло смертельное ДТП (фото)

ДТП произошло в Жовковском районе на Львовщине.

На Львовщине во время ДТП погиб 39-летний мужчина, 15-летний парень с травмами различной степени тяжести в больнице.

Читайте такжеНа Львовщине военнослужащего приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство и кражи

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 17 июля, около 19:00, в с. Туринка Жовковского района водитель автомобиля «ВАЗ», 39-летний житель с. Глинск, двигаясь по дороге не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. 15-летний пассажир автомобиля житель с. Глинск с многочисленными травмами (ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана теменной области головы, перелом костей левого предплечья), в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован в Жовковскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщил на странице ОО «Варта-1» Игорь Зинкевич, «со слов свидетелей, полиция догоняла автомобиль «ВАЗ», авто снесло в электроопору. Один человек погиб. Также свидетели отмечают, что полиция хотела покинуть место ДТП, люди не отпустили их. Со слов полиции, никто не убегал, патрульные остановились и вызвали скорую и остались на месте».