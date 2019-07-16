"Люди кричали": на популярном украинском курорте сломался аттракцион - завис в воздухе почти на час (видео)

Как сообщают местные СМИ, отдыхающим вернули деньги.

В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающим пришлось около часа провисеть на огромной высоте, поскольку в парке сломался аттракцион "Цепочка".

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Соответствующее видео опубликовано в одном из местных Instagram-аккаунтов. По словам очевидцев, люди кричали и нервничали. Одна из застрявших на аттракционе рассказала, что было очень страшно, так как был сильный ветер, их раскачивало.

"Мамы кричали и истерили, а ГСЧС ответило, что такой вышки у них нет. В итоге людей кое-как спустили", - говорится в сообщении.

Ранее в Кривом Роге сильным порывом ветра сорвало надувную горку, в результате чего пострадали пять детей и двое взрослых.