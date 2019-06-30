цей матеріал доступний українською

Ушибы и шок: в Кривом Роге ветром сорвало батут - пострадали пять детей и двое взрослых

21:37, 30 июня 2019
Происшествия
305 0
Детей накрыло батутом / фото: очевидцы происшествия / Первый криворожский

В микрорайоне Восточный-2 в Долгинцевском районе Кривого Рога в субботу, 29 июня, сильным порывом ветра сорвало надувную горку, в результате чего пострадали пять детей и двое взрослых.

Об этом сообщает «Первый криворожский».

Читайте такжеВ Днепре в кабинке на "чертовом колесе" провалилось дно (фото)

Инцидент случился около 19.30 возле магазина "Varus". Находившиеся рядом с батутом взрослые пытались удержать его и вытащить детей. В результате пострадали мама и бабушка детей, которые находились на батуте.

Одну из женщин госпитализировали во вторую городскую больницу. У пятерых детей, которые упали на землю и их на какое-то время накрыло батутом, незначительные ушибы и шок.

Отмечается, что пострадавшие вызывали полицию, но те не приехали.

Фото: очевидцы происшествия / Первый криворожский

Как сообщал УНИАН, в Вышгороде Киевской области на аттракционах в аквапарке "Вышгора" ребенок получил термические ожоги ног, а среди персонала комплекса не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#Кривой Рог#несчастный случайпогода в Днепре