Ушибы и шок: в Кривом Роге ветром сорвало батут - пострадали пять детей и двое взрослых

Находившиеся рядом с батутом взрослые пытались удержать его и вытащить детей.

В микрорайоне Восточный-2 в Долгинцевском районе Кривого Рога в субботу, 29 июня, сильным порывом ветра сорвало надувную горку, в результате чего пострадали пять детей и двое взрослых.

Об этом сообщает «Первый криворожский».

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Инцидент случился около 19.30 возле магазина "Varus". Находившиеся рядом с батутом взрослые пытались удержать его и вытащить детей. В результате пострадали мама и бабушка детей, которые находились на батуте.

Одну из женщин госпитализировали во вторую городскую больницу. У пятерых детей, которые упали на землю и их на какое-то время накрыло батутом, незначительные ушибы и шок.

Отмечается, что пострадавшие вызывали полицию, но те не приехали.

Как сообщал УНИАН, в Вышгороде Киевской области на аттракционах в аквапарке "Вышгора" ребенок получил термические ожоги ног, а среди персонала комплекса не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.