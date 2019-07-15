Власти Одессы назвали вероятную причину оползня на пляже

На месте оползня образовалась трещина, что может привести к дальнейшим подвижкам грунта.

В Одессе оползень на пляже в районе Черноморки, вероятно, произошел из-за строительных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании заявил вице-мэр Одессы Петр Рябоконь.

По его словам, причина оползня – строительные работы, которые над склоном проводил владелец одного из частных жилых домов.

«Случившееся - частично результат выполнения строительных работ непосредственно хозяином земельного участка, который находится в частных владениях в переулке Ушакова», - сказал вице-мэр.

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По его словам, владелец решил обустроить террасу, для чего на глубину 2,5-3 метра строители вбили восемь металлических труб, каждая из которых имеет диаметр 50 мм.

На данном участке «присутствует трещина», но, как утверждает Рябоконь, доступа у чиновников туда нет, так как это – частная собственность. При этом вероятна возможность дальнейших подвижек земли, что может привести к разрушению соседних зданий.

«Мы подняли документы за 2 года и обращений по аварийным ситуациям на этих земельных участках никаких не обнаружили», — добавил Рябоконь.

По его словам, место, на которое вчера рухнул грунт, не является официальным пляжем. Во время оползня там находились пять человек, из которых никто физически не пострадал – люди в это время подошли ближе к морю. Во время разборки завала были обнаружены их вещи и документы, которые уже возвращены владельцам.

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился провести превентивную работу с жителями Черноморки, которые, по словам городского головы, роют выгребные ямы, содержимое которых также размывает склоны.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке завала.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в 17:28 к спасателям поступила информация о том, что в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошел оползень на площади около 150 кв. м.

Сегодня спасатели завершили поисковые работы, так как предполагалось, что под завалом могут быть люди.

В ГСЧС утверждают, что, согласно предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.