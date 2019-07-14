На вокзале в Нежине мужчина застрял головой в металлическом заборе

Беднягу освободили спасатели.

В Нежине Черниговской области мужчина застрял головой между металлическими прутьями забора на железнодорожном вокзале.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео обнародовал в сети Facebook местный житель Константин Попов в общедоступной группе "Нежин SOS".

На видео видно, что голова мужчины застряла, и он не может высвободиться из металлических прутьев забора. На помощь ему прибыли спасатели с соответствующим специнструментом. Собственно работы длились не более минуты. Мужчина сразу ушел.

В Facebbok видео собрало немало комментариев, в которых корреспонденты удивляются, как взрослый человек мог попасть в такой "плен".

Ранее в США вор-неудачник застрял в дымоходе и разрыдался. Мужчина перерезал провода от кондиционера и хотел пробраться в помещение автосервиса Durango Auto Center через трубу, но не смог протиснуться вниз.