цей матеріал доступний українською

На вокзале в Нежине мужчина застрял головой в металлическом заборе

12:14, 14 июля 2019
Происшествия
378 0
В Нежине мужчина не смог преодолеть забор и был вынужден искать помощи у спасателей / скриншот Facebook

Читайте такжеВ Харькове 7-летний ребенок застрял между деревьями, пришлось вызывать спасателей (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео обнародовал в сети Facebook местный житель Константин Попов в общедоступной группе "Нежин SOS".

На видео видно, что голова мужчины застряла, и он не может высвободиться из металлических прутьев забора. На помощь ему прибыли спасатели с соответствующим специнструментом. Собственно работы длились не более минуты. Мужчина сразу ушел.

В Facebbok видео собрало немало комментариев, в которых корреспонденты удивляются, как взрослый человек мог попасть в такой "плен".

Ранее в США вор-неудачник застрял в дымоходе и разрыдался. Мужчина перерезал провода от кондиционера и хотел пробраться в помещение автосервиса Durango Auto Center через трубу, но не смог протиснуться вниз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #спасатели#нежин