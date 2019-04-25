В США воришка-неудачник застрял в дымоходе и разрыдался (видео)

Мужчина не пострадал, но был сильно напуган.

В американском городе Талса, штат Оклахома, грабитель попытался залезть в здание автосервиса через дымоход и застрял.

Инцидент произошел вскоре после полуночи 22 апреля, сообщает Fox News.

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Мужчина перерезал провода от кондиционера и хотел пробраться в помещение автосервиса Durango Auto Center через трубу, но не смог протиснуться вниз.

По словам сотрудницы сервиса Евы Сигалы, злоумышленника обнаружил ее начальник.

"Он услышал плач и крики из камина и подумал, что это голуби, потому что они постоянно залетают в дымоход. Но он подошел поближе, услышал "помогите" и вызвал полицейских", - рассказала она.

Вместе с полицейскими на место прибыли спасатели. Они достали застрявшего мужчину около 09:45 утра. Просидев в дымоходе около 9 часов мужчина не пострадал, но был сильно напуган.

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Ранее сообщалось, что в Калифорнии спасли мужчину, который застрял в дымоходе.