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В Одессе 64-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

12:04, 20 июня 2019
Происшествия
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Мужчина уже задержан / УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, развратные действия в отношении ребенка злоумышленник совершил в киоске, в котором работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками.

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О случившемся 13-летняя девочка рассказала матери, которая сразу обратилась в Малиновский отдел полиции.

В главке утверждают, что мужчина не стал отрицать своей вины, сказав, что был пьян.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

Накануне злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК. Ему сообщено о подозрении. За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Теги: #Одесса#изнасилованиепогода в Одессе