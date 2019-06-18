В Одесской области во время поиска пропавшей девочки обнаружили страшную находку (фото)

В связи с отсутствием у умершего человека близких родственников, его похоронили без соответствующего разрешения.

В Одесской области во время поиска пропавшей 13 июня в Ивановке 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранители обнаружили на кладбище похороненного без гроба человека.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, в районный центр Ивановка для оказания практической помощи в поисках девочки отправлены заместитель начальника департамента, а также практики аппарата уголовного розыска, специалисты кинологической службы со специально подготовленными собаками.

Вчера полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии увеличили радиус поисковых мероприятий пропавшей девочки, поиски которой продолжаются круглосуточно.

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«Во время поисковых мероприятий по розыску бойцы Национальной гвардии Украины обратили внимание на свежую могилу без креста на территории кладбища в Ивановке. Во время визуального осмотра и частичной раскопки насыпи обнаружили замотанные скотчем ноги человека», - сообщил Аброськин.

В дальнейшем было установлено, что в райцентре без соответствующего разрешения ранее был похоронен человек, 1961 г. р.

«При отсутствии близких родственников был захоронен именно таким варварским образом», - заявил Аброськин.

Он отметил, что следователи Национальной полиции Украины в обязательном порядке дадут оценку действиям соответствующих лиц, которые таким образом спрятали тело человека.

Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцами.

17 июня полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей пропавшей девочки.