Пропавшую в Одесской области 11-летнюю девочку могли похитить (видео)

Ребенок пропал 13 июня, до сих пор продолжаются поиски.

В Одесской области продолжаются поиски 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей при странных обстоятельствах 13 июня.

Читайте такжеВ Одесской области продолжаются поиски пропавшей 11-летней девочки

В полиции проверяют версию, что девочку могли похитить и увезти на автомобиле, говорится в сюжете ТСН.

Так, полиции предстоит проверить автомобиль, который попал на записи камер наблюдения на выезде из Ивановки. Журналисты говорят, что снимок автомобиля сейчас активно распространяют в соцсетях, но имеет ли машина отношение к исчезновению Даши, пока нет ясности.

Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проводится спецоперация по розыску 11-летней девочки, которая пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами.