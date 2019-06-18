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Пропавшую в Одесской области 11-летнюю девочку могли похитить (видео)

10:03, 18 июня 2019
Происшествия
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Возможно, девочку похитили / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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В полиции проверяют версию, что девочку могли похитить и увезти на автомобиле, говорится в сюжете ТСН.

Так, полиции предстоит проверить автомобиль, который попал на записи камер наблюдения на выезде из Ивановки. Журналисты говорят, что снимок автомобиля сейчас активно распространяют в соцсетях, но имеет ли машина отношение к исчезновению Даши, пока нет ясности.

Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проводится спецоперация по розыску 11-летней девочки, которая пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами.

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Теги: #ребенок#Одесская областьпогода в Одессе