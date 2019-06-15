Машину разнесло на части: в Киеве произошло страшное ДТП (фото, видео)

В результате ДТП погибли четыре человека.

В субботу утром, 15 июня, в Голосеевском районе Киева между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" произошло жуткое ДТП.

Об этом сообщается на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

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Авария произошла на путепроводе около центрального автовокзала. На опубликованных фото можно увидеть, что легковой автомобиль опрокинуло и практически разорвало на части. На асфальте лежат тела.

"На место едут скорые и полиция. Возможно, скоро перекроют трассу. Будьте внимательны", – также говорится в сообщении.

По данным пресс-службы полиции Киева, в результате ДТП погибли четыре человека.

"Бедные люди, ужас", "Отбойник должен был заканчиваться на пару сотен метров дальше. Там очень коварное искривление трассы с подъемом", "Там на мосту скрещены потоки площадь Лыбедская - Голосеево и проспект Дружбы - проспект Лобановского. Обычно в этом месте пробки возникают, а сегодня видимо не поделили дорогу", - пишут комментаторы.

"На 102 поступило сообщение, что на площади Демеевская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Патрульные с места происшествия сообщают, что в результате ДТП четыре человека погибли и еще трех госпитализируют", - рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения. На месте работает следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям.

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