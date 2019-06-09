Под Херсоном пенсионер расстрелял супружескую пару из ружья

Причиной убийства стала пьяная ссора на почве ревности.

В Каланчакском районе Херсонской области 66-летний пенсионер во время бытовой ссоры застрелил мужчину и женщину.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Херсонской области, происшествие произошло в райцентре. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего гражданина и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Полиция обнаружила подозреваемого по месту его проживания в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках.

Пенсионер рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал о содеянном.

Ружье подозреваемого зарегистрировано в установленном порядке, его изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

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