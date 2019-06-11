В центре Львова женщину чуть не убил атлант (фото)

Бетонная рука скульптуры упала возле прохожей, которая остановилась выпить кофе.

Во Львове возле уличной кофейни женщина чуть не стала жертвой бетонной конструкции, которая обвалилась с консоли в виде скульптуры атланта.

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Как сообщила на «Горячей линии города» в Facebook Irynka Dobosewycz, инцидент произошел сегодня утром, 11 июня, в самом центре Львова на проспекте Свободы, 1/3, возле уличного кафе.

Как отмечается в заметке, прямо возле женщины, которая остановилась возле Urban Cafe выпить кофе, упала часть элементов балкона.

«Когда просто хочешь попить кофе и вот такие "сюрпризы" летят с самого утра на людей. Женщина "родилась в рубашке". Была бы очередь - без жертв не обошлось. Прошу отреагировать на данную проблему», - говорится в сообщении на «Горячую линию Львова».

Администратор «Горячей линии Львов» сообщил, что «данное обращение передано для реагирования в Галицкую районную администрацию города».

Это уже не первый случай в этом году во Львове, когда на прохожих падают элементы фасадов из домов в центре города.

5 июня в центре Львова на улице Федорова с фасада дома на голову 16-летней девушки упал кирпич. Пострадавшую местную жительницу доставили в больницу.

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27 мая с крыши дома в центре Львова на площади Мицкевича, 6/7, где проходит реставрация, отвалилась часть фасада. Элемент фасада упал на молодую девушку. Пострадавшую с сотрясением головного мозга госпитализировали.

Справка УНИАН. Дом на проспекте Свободы 1-3 во Львове – это бывшее здание Земельного Кредитного Общества, а сейчас - жилой дом с магазинами выполнен в стиле ампир.

Дом создан под влиянием венской архитектуры начала XIX века, ампирный декор его главного фасада считается одним из самых пышных в Львове.

На уровне второго этажа розкріповок выступают балконы, которые поддерживают колонны дорического ордера и консоли в виде атлантов.

Дом является одним из лучших образцов архитектуры стиля ампир в Львове.