Под Киевом ребенок получил травму на "адском" аттракционе (фото)

Как оказалось, на популярном аттракционе в Вышгороде не было медперсонала.

В Вышгороде Киевской области на аттракционах в аквапарке "ВышГора" ребенок получил термические ожоги ног, а среди персонала комплекса не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.

Об инциденте рассказала мама пострадавшего ребенка Наталия Зверкова на своей странице в Facebook.

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Она рассказала, что ее дочь отправилась отдыхать на разрекламированный водяной спуск на надувных кругах в Вышгороде. Выяснилось, что посетителям после спуска нужно подниматься босиком на подъемнике, покрытом плотной черной резиной, которая сильно нагрелась.

Девочка получила сильные ожоги и когда родители поняли, что нужна срочная медицинская помощь, то выяснилось, что оказать ее на базе отдыха некому.

"Когда мы поняли, что нам нужна помощь и попросили нам ее оказать, выяснилось, что оказывать ее некому. Более того, весь персонал как будто самоустранился. Потом нам объясняла кассир-администратор (в одном лице), что она вызывала "скорую". Медработника на территории нет. Даже фельдшерских курсов нет ни у кого, кто бы мог оказать первую помощь!", - рассказала Зверкова.

Она добавила, что никто из присутствующих не попытался предложить свою помощь и ребенку пришлось 25 минут ждать приезда медиков. У девочки диагностировали термический ожог на обеих ступнях.

Ранее в городе Белгород-Днестровском Одесской области при падении с аттракциона погиб мужчина.