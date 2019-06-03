В Одесской области при падении с аттракциона погиб мужчина
16:35, 03 июня 2019Происшествия
142 0
42-летний житель села Шабо упал с кресла карусели на глазах у родственников.
Мужчина погиб из-за поломки фиксирующего крепления / фото: прокуратура Одесской области
В городе Белгород-Днестровском Одесской области при падении с аттракциона погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчина погиб в конце прошлой недели.
«ЧП случилось вечером во время катания на аттракционе возле Белгород-Днестровской крепости», - сказал представитель главка.
По его данным, 42-летний мужчина упал с кресла карусели, когда она поднялась вверх.
Начато уголовное производство по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
По предварительным данным, мужчина сорвался вниз из-за поломки фиксирующего крепления.
Со слов очевидцев, погибший – житель села Шабо, трагедия произошла в присутствии его родных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter