В Одесской области при падении с аттракциона погиб мужчина

42-летний житель села Шабо упал с кресла карусели на глазах у родственников.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области при падении с аттракциона погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчина погиб в конце прошлой недели.

«ЧП случилось вечером во время катания на аттракционе возле Белгород-Днестровской крепости», - сказал представитель главка.

По его данным, 42-летний мужчина упал с кресла карусели, когда она поднялась вверх.

Начато уголовное производство по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, мужчина сорвался вниз из-за поломки фиксирующего крепления.

Со слов очевидцев, погибший – житель села Шабо, трагедия произошла в присутствии его родных.