Изнасилование и растление 13-летней: отчиму на Харьковщине объявили подозрение

Мать сообщила, что ранее судимый сожитель совершал развратные действия по отношению к ее дочери.

В Харьковском районе следователи объявили мужчине 1965 года рождения подозрение в развращении и изнасиловании малолетней падчерицы.

Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Так, к силовикам обратилась жительница села Шубино и рассказала о том, что ранее судимый сожитель надругался над ее дочкой. В ходе расследования выяснилось, что мужчина неоднократно обнажался перед 13-летней девочкой и заставлял ее трогать себя.

По словам матери, днем 25 мая подозреваемый с применением силы изнасиловал падчерицу, после чего был задержан полицией. Осматривавшие ребенка медики не нашли повреждений девственной плевы и отпустили пострадавшую домой.

Следователи полиции открыли уголовные производства по статьям 152 ("изнасилование малолетней") и 156 ("развращение") УК Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.