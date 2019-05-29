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Изнасилование и растление 13-летней: отчиму на Харьковщине объявили подозрение

10:19, 29 мая 2019
Происшествия
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В результате действий злоумышленника пострадала малолетняя / фото pixabay.com

Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Так, к силовикам обратилась жительница села Шубино и рассказала о том, что ранее судимый сожитель надругался над ее дочкой. В ходе расследования выяснилось, что мужчина неоднократно обнажался перед 13-летней девочкой и заставлял ее трогать себя.

По словам матери, днем 25 мая подозреваемый с применением силы изнасиловал падчерицу, после чего был задержан полицией. Осматривавшие ребенка медики не нашли повреждений девственной плевы и отпустили пострадавшую домой.

Следователи полиции открыли уголовные производства по статьям 152 ("изнасилование малолетней") и 156 ("развращение") УК Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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Теги: #изнасилование#Харьковская областьпогода в Харькове