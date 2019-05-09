На Днепропетровщине вандалы разбили две стелы на братской могиле воинов Второй мировой войны (фото)

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту надругательства над могилой.

В Павлоградском районе Днепропетровской области вандалы разбили две стелы на братской могиле 64 воинов, погибших во время Второй мировой войны.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, правоохранителям позвонил житель с. Межирич и сообщил, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные лица повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны.

Сведения о происшествии внесены в журнал единого учета в Павлоградском отделе полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению правонарушения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

На фото, опубликованном полицией, видно, что вандалы разбили две из трех стел на братской могиле, в которой похоронены 64 бойца, которые защищали и освобождали село от оккупантов.