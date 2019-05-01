В Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела (видео)

На станции «Дарница» трое 13-летних ребят залезли на крышу электропоезда, чтобы прокатиться. Один из них дотронулся до электрической дуги и получил мощное поражение током.

В Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, вчера вечером на железнодорожной станции «Дарница» трое 13-летних ребят залезли на крышу электропоезда, чтобы прокатиться.

«Один из них дотронулся до электрической дуги и получил мощное поражение током. Товарищи пострадавшего подростка сразу же вызвали скорую. С ожогами 45% тела бесчувственного парня госпитализировали. Сейчас он уже пришел в сознание», - говорится в сообщении.

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Информация по данному факту зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Правоохранители детально изучают причины и обстоятельства инцидента, а после завершения проверки произошедшего будет дана соответствующая правовая оценка.

На родителей трех подростков составлены админпротоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Материалы будут переданы в суд для вынесения решения в соответствии с действующим законодательством. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», - сказано в сообщении.