В Одесской области 10-месячный ребенок умер от удара током

Младенец взял в рот неисправный электрический провод от телевизора.

В Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Предварительно, пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора. Вследствие замыкания ребенок погиб на месте.

Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направлено на экспертизу. Предварительно произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в Одесской области 11-месячный младенец упал в ведро с кипятком. Через неделю малыш от полученных ожогов скончался в больнице.