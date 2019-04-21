Стрельба в Каменском: в полиции рассказали детали инцидента с активистом (видео)

Полиция расследует стрельбу в Каменском как "покушение на убийство" активиста.

Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского, в результате которой пострадали три человека.

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Об этом сообщили в субботу вечером в Каменском отделе полиции, пишет Радио Свобода.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство".

В сети появилось видео якобы с места происшествия, но самого инцидента на нем не зафиксировано. Есть только звуки выстрелов и крики о помощи.

По данным очевидцев, из Lanos вышел мужчина в маске и дважды выстрелил в Евгения Найду из обреза, после чего скрылся с места преступления на авто. Активист был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, его оперируют. Найда является председателем общественной организации "Движение Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.