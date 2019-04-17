В Нацполиции назвали причину нападения на пункте контроля фур под Одессой

Общественники заявляют о причастности к конфликту ОПГ, которая «кошмарит» город и окрестности с 2014 года.

Нападение на весовой комплекс в пригороде Одессы произошло из-за намерений перераспределить контроль над теневыми схемами.

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Об этом в Facebook сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк. По его словам, к инциденту в Беляевском районе Одесской области, в результате которого вчера пострадали три человека, причастны представители «Укравтодора» и «Укртрансбезопасности».

Он утверждает, что в конфликте возле села Дачное, были задействованы «титушки», привлеченные обеими сторонами противостояния.

«Речь о борьбе и контроле за теневыми схемами на весовом комплексе между автодором и «Укртрансбезопасностью». Одни «титушки» действовали в пользу одной стороны, другая – решила взять контроль в свою руки и поднарядила других «титушек», - написал Форостяк.

Он акцентирует на том, что ему непонятно, почему представители общественной организации «Украинский транспортный союз» находятся вместе с работниками «Укртрансбезопасности» на весовом комплексе.

«Как так получилось, что свет и видеокамеры были отключены в «Укртрансбезопасности» на весовом комплексе именно во время нападения?... Я уверен, скоро мы получим ответы на эти и другие вопросы, связанные с этим дерзким нападением и с ситуацией вокруг весового комплекса вообще», - написал Форостяк.

Он также отмечает, что некоторые из подозреваемых уже задержаны. По его словам, это удалось сделать, благодаря действиям патрульных, которые несут службу рядом с весовым комплексом.

В то же время, очевидцы утверждают, что правоохранители, дежурившие возле Дачного, не предпринимали никаких действий, чтобы остановить нападавших.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, действиям патрульных будет дана соответствующая оценка.

По информации представителей общественной организации «Украина – это мы», камеры видеонаблюдения зафиксировали, как вчера вечером к весовому комплексу колонной проехало более 20 автомобилей, в которых, как предполагается, находились злоумышленники.

Как отметил эксперт общественной комиссии «Группа 2 мая», бывший правоохранитель Владислав Сердюк, в нападении на пост подозреваются очень известные в Одессе «активисты».

«Это устойчивое ОПГ «кошмарит» город и окрестности с 2014 года. И все сходит с рук, потому что «патриоты», - отметил Сердюк.

В мэрии Одессы сообщили, что в Одесскую городскую больницу №1 были доставлены трое пострадавших.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 16 апреля в пригороде Одессы на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников «Укртрансбезопасности» и представителей общественной организации «Украинский транспортный союз».

В результате происшествия трое мужчин получили телесные повреждения и доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей общественников.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").