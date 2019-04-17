Недалеко от Днепра неуправляемая фура вылетела с дороги и остановила движение поездов (видео)

Очевидцы утверждают, что водитель был пьян.

Недалеко от Днепра неуправляемая фура вылетела с дороги и остановила движение поездов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что водитель фуры потерял управление, снес ограничительные столбики и светофор и вылетел на железнодорожную колею. Обошлось без пострадавших.

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Из-за столкновения у грузовика пробило бензобак - топливо разлилось вокруг. Движение поездов и автомобилей на переезде было заблокировано. Спасатели оттащили машину, а топливо залили специальной жидкостью, чтобы избежать возгорания.

Очевидцы утверждают, что водитель был пьян, детали аварии будут выяснять правоохранители.

Как сообщал УНИАН, во Львове 16 апреля в течение ночи сотрудники полиции задержали двух водителей по подозрению в управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.