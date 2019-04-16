Во Львове сотрудник полиции и инспектор по парковке попались пьяными за рулем

Сотрудник уголовного розыска отказался пройти тест. У другого водителя драгер показал 0,55 промилле алкоголя в крови.

Во Львове сегодня, 16 апреля, в течение ночи сотрудники полиции задержали двух водителей по подозрению в управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «со слов свидетелей, водителями, в которых полицейские заподозрили состояние алкогольного опьянения, оказались сотрудник уголовного розыска и инспектор по парковке в городе Львове».

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«16 апреля активисты Pitbull Lviv (сообщество общественных активистов - УНИАН) присутствовали на задержании полицией водителей по подозрению в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan (со слов свидетелей, сотрудник уголовного розыска Галицкого района) при подозрении на состояние алкогольного опьянения отказался сдавать тест на драгері», - сообщает Зинкевич.

Он также информирует, что «уже позже полиция задержала водителя на проспекте Вячеслава Чорновила: Volkswagen Passat двигался без включенных фар ближнего света. Во время общения с водителем (с его же слов, он работает инспектором по парковке во Львове), у него были замечены признаки алкогольного опьянения и при проверке на драгері показал 0,55 промилле».

В пресс-службе Патрульной полиции Львовской области уточнили, что автомобиль Volkswagen Tiguan был остановлен в центре города, на углу вул. Дорошенко и Костюшко.

«Этой ночью патрульные составили протоколы на 7 водителей в нетрезвом состоянии. Один из протоколов составили на пересечении ул. Дорошенко - Костюшко на водителя автомобиля Volkswagen Tiguan. Материалы направят в суд, который примет решение», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Вместе с тем, в патрульной полиции отказались комментировать информацию о том, за рулем указанных иномарок могли находиться сотрудник уголовного розыска и инспектор по парковке.

Напомним, 15 апреля, свой профессиональный праздник отмечали сотрудники уголовного розыска Украины.

Справка. Pitbull Lviv – сообщество общественных активистов, которые приобщаются к ночного патрулирования улиц города с целью выявления пьяных водителей за рулем о чем сообщают в полицию.

В 2018 году во Львове, на базе управления безопасности города Львова был создан отдел инспекторов, которые имеют право принимать решение относительно штрафования за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств.