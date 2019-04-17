Под Одессой на пункте контроля фур произошло нападение со стрельбой: есть пострадавшие (фото, видео)

Активисты утверждают, что нападение совершено из-за контроля перегруженных фур. Бойня произошла в присутствии полицейских.

В Одесской области на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников «Укртрансбезопасности» и представителей общественной организации «Украинский транспортный союз», есть раненые.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители общественной организации «Украина – это мы», которые побывали на месте происшествия. В частности, по словам лидера этой организации Виталия Голодка, ЧП произошло на Киевской трассе, возле села Дачное, где также находится полицейский пост.

Со слов очевидцев, поздно вечером 16 апреля внезапно пропало электричество и в это время несколько десятков человек в масках «зашли» со стороны села. Как отмечается, они стреляли в инспекторов «Укртрансбезопасности» и представителей «Украинского транспортного союза», которые вместе осуществляли мероприятия по контролю веса проезжающих грузовиков.

Как рассказали очевидцы, злоумышленники были вооружены, в том числе огнестрельным оружием и дубинками, которыми добивали потерпевших. Также неизвестные стреляли по припаркованным возле весового комплекса автомобилям, крушили их палками и пробивали колеса острыми предметами.

По данным Голодка, ранее сотрудники «Укртрансбезопасности» сообщали, что им угрожают, о чем было написано соответствующее заявление руководству Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Очевидцы утверждают, что скорая помощь забрала с места происшествия нескольких потерпевших, в том числе с огнестрельным ранением. Точное количество раненых пока неизвестно.

Активисты, находившиеся на весовом комплексе, также утверждают, что правоохранители видели происходящее, но в ситуацию якобы не вмешивались.

После побоища неизвестные, которых, со слов очевидцев было около 50, сразу скрылись.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

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