В Киевской области застрелили 42-летнего фермера

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в полночь в Фастове.

В Киевской области застрелили 42-летнего председателя одного из фермерских хозяйств, жителя Фастова.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили вчера в полночь в Фастове.

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На месте происшествия работали руководство Главного управления полиции Киевской области, работники прокуратуры области, следственно-оперативная группа Фастовского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. При осмотре места преступления полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

«По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, рассматриваются различные версии убийства», - отметили в полиции.