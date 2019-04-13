Ночью в Киеве и Днепре "заминировали" все супермаркеты известной сети (фото, видео)

На протяжении всей ночи сотрудники взрывотехнической службы обыскивали помещения магазинов.

В ночь с 12 на 13 апреля на электронную почту сети продуктовых магазинов "Ашан" пришло сообщение. Неизвестный сообщил о минировании магазинов в Киеве и Днепре.

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После получения сообщения данную информацию передали в полицию. Ко всем магазинам города начали прибывать экипажи патрульной полиции, сообщает "Информатор".

Из зданий супермаркетов эвакуировали персонал. Уведомления начали поступать уже после закрытия магазинов. Благодаря этому удалось избежать паники.

На протяжении всей ночи сотрудники взрывотехнической службы обыскивали помещения магазинов. На данный момент информации об обнаружении подозрительных предметов не поступало.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля из здания Киевской госгорадминистрации эвакуировали персонал из-за сообщения о минировании.