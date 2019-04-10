В здании КГГА ищут взрывчатку, людей эвакуируют

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

Из здания Киевской горгосадминистрации эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании.

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Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, около 15:00 киевским правоохранителям поступило сообщение о том, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Полицейские проводят эвакуацию граждан из учреждения.

По окончанию обследования будет дана правовая квалификация события.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе, речь идет о здании КГГА.

Напомним, 8 апреля в Одессе неизвестный заявил о минировании здания мэрии и морского университета.