Неожиданное продолжение истории: "копы" избили свидетеля нападения полицейского на водителя квадроцикла в Киеве (видео)

По словам свидетеля, он понял, что хулиганы на самом деле были приближены к полицейским.

Недавно в Киеве на Осокорках полицейский с оружием напал на водителя квадроцикла. Эта история получила неожиданное продолжение - столичные "копы" избили свидетеля этого случая на глазах у его семьи.

Мужчина гулял с семьей и стал свидетелем избиения водителя квадроцикла, а в результате пострадал сам от рук полицейских, сообщает Украинская ассоциация владельцев оружия.

Так, водителя квадроцикла остановили трое вооруженных мужчин и начали жестоко избивать, обвиняя, что тот чуть не раздавил их детей. Наблюдая за конфликтом, свидетели вызвали полицейских, а сами решили отойти подальше.

"Когда приехали копы, они приблизились вплотную к свидетелю и попросили показать документы. Когда мужчина полез в сумку за документами, полицейские нанесли несколько ударов мужчине. Один из них даже применил газовый баллончик", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Львовом нетрезвый местный депутат сбил насмерть велосипедистку - СМИ (фото)

Отмечается, что туда сразу же подошли еще несколько полицейских, которые повалили пострадавшего на землю. В этот момент на крики жены подошли неравнодушные прохожие. Правоохранители немного успокоились и попросили показать, что у мужчины в рюкзаке.

"Они убедились, что там нет ничего запрещенного, но отпускать киевлянина не стали. Сообщили, что нужно проехать в участок, чтобы подробнее осмотреть рюкзак. На слова мужчины, что ему необходима медицинская помощь, копы не обращали внимания и настаивали на своем. После этого мужчина попросил сделать все по закону - составить протокол осмотра и прочее", - рассказали в Украинской ассоциации владельцев оружия.

Они добавили, что после этого копы просто скрутили мужчину и надели наручники. В результате на него завели несколько административных протоколов.

По словам мужчины, он понял, что хулиганы на самом деле были приближены к полицейским, поскольку свидетеля "по наводке" нашли очень быстро. "До этого дня я думал, что в нашем районе можно спокойно гулять и быть в безопасности, но понял на собственной шкуре, как полиция защищает свидетелей", - подытожил мужчина.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!