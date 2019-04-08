В Киеве полицейский вместе с неизвестными избил водителя квадроцикла (видео)

Трое мужчин избили водителя квадроцикла, потому что он ехал на большой скорости в зоне отдыха.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Государственном бюро расследований проводят расследование по факту хулиганских действий в зоне отдыха в Дарницком районе Киева при участии работника Национальной полиции.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. "Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) при участии работника Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, 6 апреля в зоне отдыха Дарницкого района группа неизвестных лиц из хулиганских мотивов, сопровождавшихся особой дерзостью, с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие, нанесли удары другому неустановленному лицу.

В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко выложила на своей странице в Facebook видео, на котором снят конфликт на Осокорках в столице с участием троих мужчин, у одного из которых пистолет, и водителя квадроцикла. Конфликт возник из-за того, что водитель ехал на большой скорости в зоне отдыха, где находились дети.

Ранее в Днепре полиция задержала двух парней, которые избили мужчину и сбросили его с моста в реку, записывая процесс на видео. Мужчина умер от полученных травм.